Январь, 06 в 19:15

В Рождество можно попросить небеса о своей мечте, и она осуществится, поэтому пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, на украинскую землю — победа, а с ней тысячелетние мир и процветание.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рождественского поздравления в Сочельник, 6 января.

Владимир Зеленский поздравил миллионы украинских семей, которые сегодня собрались вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она возвещает о Рождестве Христовом.

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— Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе — большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас — дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за рубежом — наша семья едина как никогда. Едина в своей вере в единую победу, — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что в этом году украинцам приходится нарушать традиции, чтобы защитить их от полномасштабного вторжения Российской Федерации.

— Наши предки верили, что вечером накануне Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить тех, кто пришел на нашу землю. Мы живем в особенные времена. И все наши праздники — особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции, — сказал он.

К таким традициям президент отнес то, что на праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом.

— Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и боремся с черными силами, — сказал он.

В частности, в праздники к гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно.

— К гостям — да, но не к оккупантам, — добавил президент.

Украинский лидер добавил, что в праздники нельзя убирать и выносить из дома мусор, но украинцы сегодня бьются с чертями и выносят мусор из дома более 300 дней подряд.