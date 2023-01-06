Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Извлечение из ЕГР теперь можно получить в Дії

Евгения Грейс, редактор ленты
дія
Фото: УНИАН

На портале Дія появилась возможность получить выписку из Единого государственного реестра.

— Документ подтверждает, что вы имеете или имели бизнес. Действующие предприниматели могут использовать его, чтобы подписать договор, получить услуги в банке и т.д., — объясняет глава Минцифры Михаил Федоров.

Он добавил, что раньше нужно было обращаться к регистратору, нотариусу или идти в ЦНАП для получения выписки. И ждать сутки.

— Сейчас — делаете несколько кликов на портале Дія и документ уже у вас, — отметил Федоров.

Напомним, в Украине заменили справку о несудимости выпиской из реестра.

Сейчас смотрят
Читайте
На портал Дія вернули справку из Госреестра прав: что это дает

Источник: Михаил Федоров

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка