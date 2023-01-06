Январь, 06 в 12:54

На портале Дія появилась возможность получить выписку из Единого государственного реестра.

— Документ подтверждает, что вы имеете или имели бизнес. Действующие предприниматели могут использовать его, чтобы подписать договор, получить услуги в банке и т.д., — объясняет глава Минцифры Михаил Федоров.

Он добавил, что раньше нужно было обращаться к регистратору, нотариусу или идти в ЦНАП для получения выписки. И ждать сутки.

— Сейчас — делаете несколько кликов на портале Дія и документ уже у вас, — отметил Федоров.

Напомним, в Украине заменили справку о несудимости выпиской из реестра.

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Источник: Михаил Федоров