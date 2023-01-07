Январь, 06 в 23:38

Из-за снижения температуры в окружающей среде увеличивается электропотребление, поэтому на выходных в Киеве могут работать графики, если раньше выходные могли проходить без отключений света.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

— Сегодня Киев отключали по графикам. Обычно на выходные у коллег есть возможность подавать больше электроэнергии для потребления. Этот уикенд не должен был бы быть исключением, но есть одно но. Погода. С сегодняшнего дня на несколько суток прогнозируют значительное похолодание, — написал он.

По словам Коваленко, каждые -5 градусов на улице означает увеличение на 250 МВт к потреблению.

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— А сейчас объемы, которые предоставляются населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаватты. Поэтому на выходных, наиболее вероятно, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными, — сообщил он.

Он напомнил, что из-за морозов могут происходить и локальные аварии, поэтому стоит осторожно использовать электроприборы и не включать в розетку все сразу.