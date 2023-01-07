Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Есть одно но. Как будут отключать электроэнергию в Киеве на выходные

Илья Нежигай, редактор ленты
електроенергія
Фото: Pixabay

Из-за снижения температуры в окружающей среде увеличивается электропотребление, поэтому на выходных в Киеве могут работать графики, если раньше выходные могли проходить без отключений света.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

— Сегодня Киев отключали по графикам. Обычно на выходные у коллег есть возможность подавать больше электроэнергии для потребления. Этот уикенд не должен был бы быть исключением, но есть одно но. Погода. С сегодняшнего дня на несколько суток прогнозируют значительное похолодание, — написал он.

По словам Коваленко, каждые -5 градусов на улице означает увеличение на 250 МВт к потреблению.

Сейчас смотрят

— А сейчас объемы, которые предоставляются населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаватты. Поэтому на выходных, наиболее вероятно, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными, — сообщил он.

Он напомнил, что из-за морозов могут происходить и локальные аварии, поэтому стоит осторожно использовать электроприборы и не включать в розетку все сразу.

Читайте
В каких областях отключат свет на Рождество: графики на 7 января
Читайте
Даже погода против Путина: аномально теплая зима позволяет Европе экономить газ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка