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Факты / Україна

В России осталось лишь 12% иранских дронов и 9% Калибров — Резников

Илья Нежигай, редактор ленты
В России осталось лишь 12% иранских дронов и 9% Калибров — Резников
Фото: Getty Images

В России значительно исчерпались запасы ракет и других видов оружия после 24 февраля, благодаря которым оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Инфографику с обновленными данными по ракетным резервам обнародовал на своей странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Согласно инфографике, количество российских ракет упало до минимальных значений, когда же иранских дронов Shahed-136/131 в армии РФ осталось всего 12%.

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В целом, по данным министра обороны, у оккупантов осталось:

  • 19% стратегических высокоточных ракет;
  • 78% тактических ракет;
  • 11% ракет Искандер;
  • 9% ракет Калибр;
  • 16% авиационных ракет Х-101.

— Формула безопасности: ракетная мощь “второй армии мира” обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО, — написал Алексей Резников.

Напомним, Россия в последнее время все чаще стала полагаться на беспилотники иранского производства при атаках украинских городов, но с начала января украинская противовоздушная оборона уничтожила 100% дронов, которые РФ получила из Ирана, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ.

В то же время украинская военная разведка и США накануне сообщали, что между Россией и Ираном есть новые договоренности о поставках новых партий БпЛА.

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