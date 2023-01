В России значительно исчерпались запасы ракет и других видов оружия после 24 февраля, благодаря которым оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Инфографику с обновленными данными по ракетным резервам обнародовал на своей странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Согласно инфографике, количество российских ракет упало до минимальных значений, когда же иранских дронов Shahed-136/131 в армии РФ осталось всего 12%.

В целом, по данным министра обороны, у оккупантов осталось:

Security formula:

The missile power of the “world’s second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023