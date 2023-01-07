Январь, 07 в 10:45

В России не отреагировали на новую помощь Украине от США, но российского диктатора Владимира Путина критикуют за объявление “рождественского перемирия”.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские официальные лица и блоггеры в основном не отреагировали на заявление США о предоставлении новой военной помощи Украине на сумму более 3,075 млрд долларов, что еще раз подчеркнуло, что Кремль и российское информационное пространство избирательно освещают западную военную помощь как эскалацию.

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— Кремль больше озабочен своими информационными операциями и влиянием, которое западная военная помощь может иметь на конкретные российские военные операции в Украине, чем любыми конкретными системами вооружений, красными линиями или предполагаемыми российскими опасениями по поводу вероятных наступательных действий Украины против самой России с использованием западных систем, – говорится в сообщении.

В то же время российские официальные лица и блогеры продолжали негативно реагировать на заявление Путина о “прекращении огня”.

Так, террорист Игорь Гиркин назвал объявление диктатора “решительным шагом к поражению и капитуляции” российских войск. Другие известные военные корреспонденты использовали заявление диктатора, чтобы раскритиковать Кремль за ведение войны и обвинить в том, что власть подвергает опасности солдат.

В ISW предполагают, что объявление о “прекращении огня”, вероятно, и дальше будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, поддерживающих взаимовыгодные отношения с Путиным.

Однако пока многие критиковали заявление о “рождественском перемирии”, некоторые использовали слова российского диктатора, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин якобы является защитником религиозных ценностей и морали.

Ранее в Институте сообщалось, что заявление президента РФ Владимира Путина о 36-часовом “прекращении огня” в период с 6 по 7 января на Рождество является информационной операцией против репутации Украины.