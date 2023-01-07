Январь, 07 в 14:03

В Запорожской области ликвидировали сына представителя главы республики Чечня Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

– В Запорожской области ликвидировали сына представителя Кадырова. 34-летний Джамбулат Заураев отправился на войну в Украину как доброволец в составе так называемых TikTok-войск. Отец оккупанта подтвердил гибель сына “на спецоперации”, – написал Братчук.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 490 российских захватчиков, сообщает Генштаб. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 110 740 личного состава.

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Источник: Сергей Братчук