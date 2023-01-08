Январь, 08 в 13:09

Ни у Сил обороны, ни у оккупантов нет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ситуация достаточно сложная.

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— Опять же, погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа, и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои, – сказала Гуменюк.

Она отметила, что по южному фронту критических изменений нет. ВСУ уничтожают боевую мощь врага в тыловых районах.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что украинские защитники контролируют все заезды на Кинбурнскую косу. Поэтому оккупанты, которые до сих пор там остаются, не могут завезти туда дополнительную технику или усилить личный состав.

Источник: телемарафон