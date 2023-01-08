Мем, феномен и ад для оккупантов: сколько раз ВСУ попали по враждебным позициям в Чернобаевке и как она выглядит сейчас

Январь, 08 в 19:32

С начала полномасштабной войны украинские защитники нанесли 26 точных ударов по российским позициям в селе Чернобаевка Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

— Чернобаевка – село под Херсоном, которое стало легендарным с начала российского вторжения. Там расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали в качестве базы для своей техники, — отметили в пресс-службе.

В Воздушных силах сообщили, что инфраструктура аэродрома удобна для расположения штабов, поэтому РФ думала, что им в Чернобаевке будет комфортно.

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– Вооруженные силы Украины создали врагу максимальный комфорт. 26 раз наносили меткие удары по вражеским позициям. Россияне возвращались после каждой “бавовни” и получали снова. Чернобаевка стала мемом, феноменом и адом для оккупантов, о котором уже поют песни. Такие адские встречи врагов ждут всюду! — добавили там.

Фото: Чернобаевский сельский совет