Минус четыре. ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и БПЛА Орлан-10

Январь, 08 в 21:34

В воскресенье, 8 января, украинские военные сбили три вражеских вертолета Ка-52 и БПЛА Орлан-10.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

— Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования Центр с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет, предположительно, Ка-52 и БПЛА Орлан-10, который пытался осуществить разведку наших позиций, — говорится в сообщении в Facebook.

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Вскоре стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили еще два вертолета оккупантов. За сутки уже сбиты 3 вертолета.

Напомним, что воины Вооруженных сил Украины 5 января ударили по позициям ЗРК россиян, сбили вражеские самолеты Су-25 и Ми-8.

А 4 января на Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили очередной взводный опорный пункт оккупантов. Российские военные пытались скрыть его в одном из захваченных домов.

Фото: Нацгвардия