Январь, 08 в 23:46

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях защитников под Бахмутом и Соледаром.

Об этом сообщила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.

— Командующий Сухопутными войсками посетил нас с ценными подарками. Поощрил ряд военнослужащих за образцовое исполнение их обязанностей. Это не первые и далеко не последние награжденные ребята, впереди еще много награждений. Помним о каждом, – говорится в сообщении.

Наградил и обсудил укрепление позиций: под Бахмутом и Соледаром побывал генерал-полковник Сырский / 6 фотографий

Кроме того, представитель Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что Сырский ознакомился с текущей оперативной обстановкой на этих направлениях, оценил ситуацию на наиболее напряженных участках фронта, обсудил с командирами меры, необходимые для укрепления нашей обороны.

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Среди награжденных – боевой медик Дарья, ежедневно спасающая жизнь украинских бойцов и гражданских местных жителей на самом горячем направлении фронта – в Соледаре.

Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада; Сухопутные войска ВС Украины