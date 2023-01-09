Наградил и обсудил укрепление позиций: под Бахмутом и Соледаром побывал генерал-полковник Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях защитников под Бахмутом и Соледаром.
Об этом сообщила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.
— Командующий Сухопутными войсками посетил нас с ценными подарками. Поощрил ряд военнослужащих за образцовое исполнение их обязанностей. Это не первые и далеко не последние награжденные ребята, впереди еще много награждений. Помним о каждом, – говорится в сообщении.
Кроме того, представитель Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что Сырский ознакомился с текущей оперативной обстановкой на этих направлениях, оценил ситуацию на наиболее напряженных участках фронта, обсудил с командирами меры, необходимые для укрепления нашей обороны.
Среди награжденных – боевой медик Дарья, ежедневно спасающая жизнь украинских бойцов и гражданских местных жителей на самом горячем направлении фронта – в Соледаре.
Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада; Сухопутные войска ВС Украины