Январь, 08 в 14:56

Сегодня-завтра россияне могут снова нанести удары по критической инфраструктуре Украины, так как температура воздуха падает.

Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

По его словам, в Украину после довольно значительного потепления пришли морозы и температура будет понижаться, а россияне уже несколько дней не атаковали нашу инфраструктуру.

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Скибицкий отметил, что у ГУР есть информация о готовящихся ударах.

— Мы прекрасно знаем, что такое их перемирие, так было и в 2014 году. Они ничего не значат. Это просто пропаганда. Путин лишь пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И готовят новые атаки, у нас есть информация об этом. Мы не исключаем, что в конце этого праздника будет новая атака, — заявил Скибицкий.

По словам Скибицкого, сейчас у россиян значительный дефицит высокоточных и баллистических ракет. Именно поэтому во время последней атаки враг выпустил всего 20 ракет, в то время как в октябре было 70-80.

Представитель ГУР рассказал, что у РФ осталось около 90 Искандеров и есть проблемы с производством этого оружия.

— Сейчас они также используют смесь ракет, запускаемых из воздуха и моря, а также беспилотники. Мы также знаем, что у них осталось всего 90 Искандеров. И они также снизили частоту бомбардировок. Но это все равно небезопасно. Наверняка они постараются ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Ожидается понижение температуры сегодня и завтра. И они будут пытаться оставить без света население всей Украины, особенно тогда, когда холоднее, — сказал представитель ГУР Минобороны.

Ранее заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия намерена мобилизовать до 500 тыс. призывников в январе.