В Мелитополе недалеко от завода Гидромаш раздались громкие взрывы — мэр
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области недалеко от завода Гидромаш было слышно несколько громких взрывов.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
– ПВО рашистам явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация, – отметил он.
Детали о последствиях обстрелов уточняются.
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Утром 8 января Федоров сообщал о ночных прилетах по захваченному россиянами заводу Гидромаш в Мелитополе, где войска РФ разместили военную базу.
Источник: Иван Федоров