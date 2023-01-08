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Факты / Україна

В Мелитополе недалеко от завода Гидромаш раздались громкие взрывы — мэр

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Мелитополе недалеко от завода Гидромаш раздались громкие взрывы — мэр

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области недалеко от завода Гидромаш было слышно несколько громких взрывов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

– ПВО рашистам явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация, – отметил он.

Детали о последствиях обстрелов уточняются.

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Утром 8 января Федоров сообщал о ночных прилетах по захваченному россиянами заводу Гидромаш в Мелитополе, где войска РФ разместили военную базу.

Источник: Иван Федоров

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