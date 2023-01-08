Погибли гражданские. Во время заявленного РФ “перемирия” оккупанты нанесли девять ракетных и три авиационных удара
Фото: Генштаб ВСУ
Вчера, 7 января, войска РФ продолжали обстреливать Украину, несмотря на объявленное ими “рождественское перемирие”.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечено, что противник нанес девять ракетных и три авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Целями террористов стали и объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирного населения.
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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также три удара по позициям его ЗРК.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага.