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Факты / Україна

Погибли гражданские. Во время заявленного РФ “перемирия” оккупанты нанесли девять ракетных и три авиационных удара

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вчера, 7 января, войска РФ продолжали обстреливать Украину, несмотря на объявленное ими “рождественское перемирие”.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечено, что противник нанес девять ракетных и три авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Целями террористов стали и объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также три удара по позициям его ЗРК.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага.

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Источник: Генштаб ВСУ
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