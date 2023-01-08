Сейчас очень тяжело в Соледаре: Маляр о ситуации на Донбассе

Январь, 08 в 13:33

Сейчас в Соледаре Донецкой области очень тяжело. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия (РФ, – Ред.), но и частные (компании, – Ред.).

По словам Маляр, враг сконцентрировал там немалые усилия, чтобы выйти на границы Донецкой области. Или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

Заместитель министра обороны напомнила, что “большая часть нашей армии на сегодня – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные”.

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— Мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить государство и победить.

Накануне представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре сейчас идут тяжелые кровопролитные бои. А сам город не под контролем оккупантов, как подает кремлевская пропаганда.