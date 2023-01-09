Детонация продолжалась до утра: Федоров об уничтожении двух баз оккупантов в Мелитополе

Январь, 09 в 11:51

На двух предприятиях в Мелитополе – Гидромарше и Мелитополь компрессор, на которых россияне обустроили склады боеприпасов – на выходных, в ночь с субботы на воскресенье, раздались взрывы. По словам местных жителей, таких мощных взрывов не было с 24 февраля.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр города Иван Федоров.

— Детонация длилась примерно до 6 часов утра. Продолжение этого “фейерверка” было в 13.00 в воскресенье. Оккупанты поняли, что их военной базы со складами нет, — подчеркнул он.

Говоря о последствиях взрывов для оккупантов, Федоров уточнил, что в больницу привезли не менее 10 раненых, однако он не смог назвать число погибших.

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Иван Федоров утром 8 января сообщил о нескольких громких взрывах недалеко от завода Гидромаш во временно оккупированном Мелитополе, где войска РФ разместили военную базу.