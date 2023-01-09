Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Детонация продолжалась до утра: Федоров об уничтожении двух баз оккупантов в Мелитополе

Валентина Летяк, редактор ленты
Мер Мелітополя Іван Федоров
Фото: УНИАН

На двух предприятиях в Мелитополе – Гидромарше и Мелитополь компрессор, на которых россияне обустроили склады боеприпасов – на выходных, в ночь с субботы на воскресенье, раздались взрывы. По словам местных жителей, таких мощных взрывов не было с 24 февраля.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр города Иван Федоров.

— Детонация длилась примерно до 6 часов утра. Продолжение этого “фейерверка” было в 13.00 в воскресенье. Оккупанты поняли, что их военной базы со складами нет, — подчеркнул он.

Говоря о последствиях взрывов для оккупантов, Федоров уточнил, что в больницу привезли не менее 10 раненых, однако он не смог назвать число погибших.

Сейчас смотрят

Иван Федоров утром 8 января сообщил о нескольких громких взрывах недалеко от завода Гидромаш во временно оккупированном Мелитополе, где войска РФ разместили военную базу.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка