Январь, 09 в 18:55

После начала полномасштабного вторжения войск РФ Украина просила Грузию передать зенитно-ракетные комплексы Бук. Их Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, во время российско-грузинской войны. Однако правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь нашему государству.

Об этом сообщил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье для Европейской правды.

Он отметил, что Киев направлял запросы по поставкам вооружения, боеприпасов, военной техники ко всем международным партнерам, в том числе и в Грузию. В начале полномасштабной войны украинские власти откровенно заявляли о жизненной важности этого вооружения.

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– В частности, Киев просил передать комплексы Бук, которые Украина предоставила Грузии во время войны 2008 года, — подчеркнул Касьянов.

Кроме того, запрос Украины к Грузии включал противотанковые комплексы Javelin, переданные Соединенными Штатами. Вашингтон дал согласие на то, чтобы грузинские власти передали их Украине. США же обещали заменить Javelin более новыми комплексами.

Однако из Тбилиси был получен категорический отказ.

– Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ, — заявил Касьянов.

Он уточнил, что между Киевом и Тбилиси остаются существенные разногласия по таким вопросам, как военная помощь, двусторонние санкции против РФ, введение визового режима для россиян, массово убегающих в Грузию, а также соблюдение прав Михеила Саакашвили.

Как известно, с начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Грузии так и не решились выделить военную помощь для нашего государства. В начале декабря премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что Тбилиси не будет оказывать военную поддержку Вооруженным силам Украины, и это принципиальная позиция правительства.

Кроме того, Грузия решила не вводить экономические санкции против РФ.

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Источник: Европейская правда