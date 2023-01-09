Наступают буквально по трупам своих же солдат: РФ возобновила штурм Соледара
Российские захватчики после отступления и неудачной попытки захватить Соледар провели перегруппировку.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что оккупанты перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и начали мощный штурм.
— Сейчас враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев, — добавила Маляр.
По словам замглавы Минобороны, враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.
Маляр подчеркнула, что ВСУ мужественно защищают каждый метр родной земли: жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты.
Накануне в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские воины перебрасывают дополнительные подразделения на Бахмут и Соледар, усиливая огонь по российским захватчикам.
9 января стало известно об исчезновении двух британских волонтеров под Соледаром. Утром 6 января мужчины выехали из Краматорска в Соледар, затем связь с ними потерялась.
Источник: Анна Маляр