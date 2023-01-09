Январь, 09 в 17:22

Во время отступления из Лимана Донецкой области российские военные убивали гражданских жителей и насиловали женщин. СБУ обнародовала аудиозапись перехваченного разговора двух оккупантов, из которого следует, что армия РФ — это сборище военных преступников и маньяков.

Россиянин в разговоре хвастается своей жестокостью:

— Когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб***х… Насиловали, резали, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е***и, резали их, расстреливали.

Фактически это признание в военных преступлениях, и его приобщат к кипе материалов, которые станут доказательствами в Гааге для тех российских военных, которые выживут в этой войне.

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Фото: ГУР