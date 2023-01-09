Январь, 09 в 12:05

В оккупированном Крыму “администрация” Евпатории выставила на продажу 100% акций госпредприятия Евпаторийский авиационный ремонтный завод, входящий в состав Укроборонпрома.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В госпредприятии отмечают, что это уже третья попытка российских захватчиков продать то, что им не принадлежит.

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Действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона можно считать недействительными, заявили в Укроборонпроме.

– После деоккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя мы обязательно возобновим контроль над деятельностью государственного предприятия Евпаторийский авиационный ремонтный завод, – отметили в Укроборонпроме.

Следует заметить, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что РФ разместила в оккупированном Крыму и Беларуси носители ядерного оружия.

Фото: Укроборонпром