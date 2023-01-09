СБУ арестовала имущество экс-министра образования Табачника более чем на $2 млн
СБУ наложила арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Общая сумма арестованных активов составляет более $2 млн.
— Для того чтобы скрыть свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее «переписал» его на своих родственников. Но СБУ удалось получить разрешение суда на арест активов экс-регионала, — говорится в сообщении.
Среди имущества Табачника:
- ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;
- жилой дом площадью более 600 кв. м;
- 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;
- банковский счёт на 147 тыс. дол.
В ноябре 2022 года Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.
СБУ отмечает, что Табачник лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя главы правительства РФ по обеспечению вооруженной охраны “избирательных участков”.
В настоящее время экс-министр скрывается во временно оккупированном Крыму.