Январь, 09 в 10:54

СБУ наложила арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Общая сумма арестованных активов составляет более $2 млн.

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— Для того чтобы скрыть свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее «переписал» его на своих родственников. Но СБУ удалось получить разрешение суда на арест активов экс-регионала, — говорится в сообщении.

Среди имущества Табачника:

½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

банковский счёт на 147 тыс. дол.

СБУ арестовала имущество экс-министра образования Табачника более чем на $2 млн / 5 фотографий

В ноябре 2022 года Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

СБУ отмечает, что Табачник лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя главы правительства РФ по обеспечению вооруженной охраны “избирательных участков”.

В настоящее время экс-министр скрывается во временно оккупированном Крыму.