Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале: подробности

Январь, 09 в 13:52

Утром 9 января грузовое судно MV Glory, которое везет более 65 тыс. тонн кукурузы из Украины в Китай, село на мель в египетском Суэцком канале.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на управление Суэцкого канала.

Инцидент произошел около города Кантара в провинции Суэцкого канала Исмаилия. Чтобы помочь снять судно с мели, было задействовано четыре буксира.

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Отмечено, что движение по каналу уже возобновлено.

Что именно послужило причиной инцидента — не сообщается, однако в северных провинциях Египта вчера, 8 января, были плохие погодные условия.

Издание указывает, что это не первое судно, севшее на мель на критически важном водном пути.

Так, в 2021 году контейнеровоз Ever Given под панамским флагом врезался в берег на однополосном участке канала, перекрыв водный путь на шесть дней.