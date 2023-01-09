В каких областях не будет света 10 января: список и графики
По состоянию на 9 января, в Украине выросло потребление электроэнергии из-за холодов и начала рабочей недели. Ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах Украины на Востоке и Юге.
Облэнерго Ровненской, Харьковской, Тернопольской, Днепропетровской областей уже обнародовали графики плановых стабилизационных отключений электроэнергии.
Где и когда не будет света 10 января – читайте в материале Фактов ICTV.
Ровенская область
Ровнооблэнерго обнародовало графики отключений электроэнергии на 10 января.
Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.
График обесточивания в городе Ровно можно увидеть по ссылке, а расписание по области здесь.
Харьковская область
Харьковоблэнерго обновило график почасовых отключений света в Харькове и области.
Новый график будет действовать с 9 по 15 января 2023 года.
В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили.
- 1 очередь 08:00 — 11:00;
- 2 очередь 09:00 — 12:00;
- 3 очередь 10:00 — 13:00;
- 4 очередь 11:00 — 14:00;
- 5 очередь 12:00 — 15:00;
- 6 очередь 13:00 — 16:00;
- 7 очередь 14:00 — 17:00;
- 8 очередь 15:00 — 18:00;
- 9 очередь 17:00 — 20:00;
- 10 очередь 18:00 — 21:00;
- 11 очередь 19:00 — 22:00;
- 12 очередь 07:00 — 10:00.
С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.
Тернопольская область
ОАО Тернопольоблэнерго обнародовало стабилизационный график почасовых отключений электрической энергии на эту неделю – с 9 января по 15 января.
Каждая из трех групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.
В случае острой необходимости ОАО Тернопольоблэнерго будет применять отключения электроснабжения потребителей Тернопольской области вне графика.
График обесточений можно просмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.
Днепропетровская область
Операторами города Днепра и соответствующей области являются энергокомпании Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.
Узнать состояние подачи электроэнергии, которым оперирует энергокомпания, можно по этой ссылке.
В то же время, Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.
Другие регионы
В таких областях, как Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Запорожская, Тернопольская, Винницкая, Черновицкая и Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 10 января.
Обычно областные регуляторы обнародуют графики стабилизационных отключений день в день, поэтому ознакомиться с расписанием в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Винницаооблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Львовоблэнерго и Житомироблэнерго.