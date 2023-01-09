Январь, 09 в 20:58

По состоянию на 9 января, в Украине выросло потребление электроэнергии из-за холодов и начала рабочей недели. Ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах Украины на Востоке и Юге.

Облэнерго Ровненской, Харьковской, Тернопольской, Днепропетровской областей уже обнародовали графики плановых стабилизационных отключений электроэнергии.

Где и когда не будет света 10 января – читайте в материале Фактов ICTV.

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Ровенская область

Ровнооблэнерго обнародовало графики отключений электроэнергии на 10 января.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

График обесточивания в городе Ровно можно увидеть по ссылке, а расписание по области здесь.

Харьковская область

Харьковоблэнерго обновило график почасовых отключений света в Харькове и области.

Новый график будет действовать с 9 по 15 января 2023 года.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили.

1 очередь 08:00 — 11:00;

2 очередь 09:00 — 12:00;

3 очередь 10:00 — 13:00;

4 очередь 11:00 — 14:00;

5 очередь 12:00 — 15:00;

6 очередь 13:00 — 16:00;

7 очередь 14:00 — 17:00;

8 очередь 15:00 — 18:00;

9 очередь 17:00 — 20:00;

10 очередь 18:00 — 21:00;

11 очередь 19:00 — 22:00;

12 очередь 07:00 — 10:00.

С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

ОАО Тернопольоблэнерго обнародовало стабилизационный график почасовых отключений электрической энергии на эту неделю – с 9 января по 15 января.

Каждая из трех групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

В случае острой необходимости ОАО Тернопольоблэнерго будет применять отключения электроснабжения потребителей Тернопольской области вне графика.

График обесточений можно просмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Днепропетровская область

Операторами города Днепра и соответствующей области являются энергокомпании Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.

Узнать состояние подачи электроэнергии, которым оперирует энергокомпания, можно по этой ссылке.

В то же время, Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Запорожская, Тернопольская, Винницкая, Черновицкая и Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 10 января.

Обычно областные регуляторы обнародуют графики стабилизационных отключений день в день, поэтому ознакомиться с расписанием в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Винницаооблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Львовоблэнерго и Житомироблэнерго.