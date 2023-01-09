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Факты / Україна

Везли в госпиталь трое суток, заезжая в каждый город: оккупант о переполненных военными больницах РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Везли в госпиталь трое суток, заезжая в каждый город: оккупант о переполненных военными больницах РФ

В очередном перехваченном разговоре оккупант звонит по телефону знакомому и жалуется на переполненные госпитали ВС РФ ранеными военнослужащими.

— В госпитале, на*уй, как в тюрьме: ни выйти, ни зайти. Везли в госпиталь трое суток, заезжали в каждый город. Во-первых, увезли короче… Три дня госпиталь искали на*уй по всей России, понял? Все госпитали переполнены. Нас сегодня только утром привезли, – рассказывает российский военный.

Напомним, что ранее Генеральный штаб Украины сообщал о переполненных больницах оккупантами и наемниками Вагнера на оккупированной части Луганской области.

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Фото: ГУР

Источник: ГУР
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