Артиллерия ВСУ уничтожила российский катер на Днепре вблизи Херсона
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Вооруженные силы Украины попали в российский катер на Днепре между Херсоном и Голой Пристанью.
Об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин.
С начала войны это уже 17 российское судно, уничтоженное ВСУ.
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– Артиллерийскими средствами поражен вражеский катер, на котором находились военнослужащие противника, – рассказал Евгений Ерин.
Это произошло в районе острова Белогрудов.
– Больше информации об этом нет. Насколько я знаю, его уничтожили, но (эта информация уточняется, – Ред.), – добавил руководитель пресс-центра.
Напомним, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 710 оккупантов, четыре вражеских танка и семь боевых бронированных машин.