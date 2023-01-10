Январь, 10 в 13:36

Вооруженные силы Украины попали в российский катер на Днепре между Херсоном и Голой Пристанью.

Об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин.

С начала войны это уже 17 российское судно, уничтоженное ВСУ.

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– Артиллерийскими средствами поражен вражеский катер, на котором находились военнослужащие противника, – рассказал Евгений Ерин.

Это произошло в районе острова Белогрудов.

– Больше информации об этом нет. Насколько я знаю, его уничтожили, но (эта информация уточняется, – Ред.), – добавил руководитель пресс-центра.

Напомним, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 710 оккупантов, четыре вражеских танка и семь боевых бронированных машин.