Обнулит “военную репутацию” РФ: Подоляк объяснил, что дадут поставки Украине западного оружия

Январь, 10 в 17:37

Снабжение западного оружия позволяет Украине решить несколько задач, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 10 января.

По словам Подоляка, речь идет, в частности, об обнулении “военной репутации” России.

Сейчас смотрят

По его мнению, это также решит следующие задачи:

ускорение освобождения территорий и закрытие “украинского фронта” на десятилетия;

локализация конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.

Постачання західної зброї дозволяють вирішити кілька завдань.

1. Обнулення «військової репутації» Рф.

2. Прискорення звільнення територій та закриття « фронту» на десятиліття.

3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 10, 2023

В последнее время все чаще звучат заявления от западных союзников по поставкам Украине необходимого вооружения.

В частности, сегодня, 10 января, во время брифинга в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о танках, заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором нуждается.