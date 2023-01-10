Обнулит “военную репутацию” РФ: Подоляк объяснил, что дадут поставки Украине западного оружия
Снабжение западного оружия позволяет Украине решить несколько задач, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 10 января.
По словам Подоляка, речь идет, в частности, об обнулении “военной репутации” России.
По его мнению, это также решит следующие задачи:
- ускорение освобождения территорий и закрытие “украинского фронта” на десятилетия;
- локализация конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.
Постачання західної зброї дозволяють вирішити кілька завдань.
1. Обнулення «військової репутації» Рф.
2. Прискорення звільнення територій та закриття « фронту» на десятиліття.
3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 10, 2023
В последнее время все чаще звучат заявления от западных союзников по поставкам Украине необходимого вооружения.
В частности, сегодня, 10 января, во время брифинга в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о танках, заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором нуждается.