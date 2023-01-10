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Факты / Україна

Обнулит “военную репутацию” РФ: Подоляк объяснил, что дадут поставки Украине западного оружия

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Обнулит “военную репутацию” РФ: Подоляк объяснил, что дадут поставки Украине западного оружия
Фото: ICTV

Снабжение западного оружия позволяет Украине решить несколько задач, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 10 января.

По словам Подоляка, речь идет, в частности, об обнулении “военной репутации” России.

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По его мнению, это также решит следующие задачи:

  • ускорение освобождения территорий и закрытие “украинского фронта” на десятилетия;
  • локализация конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.

В последнее время все чаще звучат заявления от западных союзников по поставкам Украине необходимого вооружения.

В частности, сегодня, 10 января, во время брифинга в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о танках, заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором нуждается.

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