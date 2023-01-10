Январь, 10 в 12:49

Массированный обстрел российскими захватчиками 9 января города Очаков Николаевской области является их ответом на успехи украинских военных на Кинбурнской косе.

Об этом в эфире 24 канала сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты как трусы заезжают на Кинбурнскую косу, располагают там свою технику, стреляют и сразу убегают оттуда, потому что знают, что получат в ответ.

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— Реакция врага на наши успехи боевой работы, которыми мы уже могли отчитываться о накрытиях и техники, и скопления войск врага на Кинбурнской косе. Ответом стал такой массированный удар, – сказала Наталья Гуменюк.

Спикер обороны Юга отметила, что после коварного обстрела Очакова оккупанты получили “ответ” от наших воинов — украинские военные отработали по позициям захватчиков на Кинбурнской косе.

В последнее время россияне активизировали воздушную разведку с помощью беспилотников.

— Вчера утром сбили заходящий с моря разведывательный беспилотник непосредственно на Очаковском направлении. Враг пытается собрать максимум информации о том, куда нанести удар, – сказала Наталья Гуменюк.

Оккупанты ударили по распределительной башне, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману. Это направление, которое Украина пытается привлечь к экспорту своей зерновой продукции.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты решили, что склад старых мин времен Второй мировой войны в Очакове — это склад боеприпасов ВСУ, и потому атаковали город. 15 человек ранены, в том числе двухлетний ребенок.

— Рядом с воинской частью был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. В свое время их залили бетоном, прямо на берегу сделали могильник, чтобы они не взорвались и не было опасно, — рассказал Виталий Ким.

И вчера оккупанты двумя ракетами, вероятно, Кинжал пробили метр бетона.

– Но единственное, что они сделали по факту – оставили без окон и крыш пол-Очакова, навели панику в Николаеве, – подчеркнул глава области.

Сегодня от Николаевской областной военной администрации отправили в Очаков два грузовика листов ОСБ. Кроме того, общине оперативно передают строительные материалы – шифер, пленку, плиты и т.п.