Январь, 10 в 14:14

В сети распространяется фейк, который рассказывает о повышении тарифов на электроэнергию для украинцев на 47%.

Информация активно распространяется российскими медиа и в Telegram-каналах оккупантов.

Как якобы подтверждение приводится решение НКРЭКУ об увеличении тарифов на 10%. Но не указывается, что это касается небытовых потребителей.

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Также в сообщении говорится, что до июля этого года тарифы должны вырасти на 47%.

Проект StopFake предостерегает, что эта информация неправдива.

Журналисты отмечают, что цены действительно должны повыситься по решению Комиссии от 21 декабря.

Оно предусматривает повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года (с 1 января на 10%, с 1 апреля на 13% и с 1 июля — на 13%), а также трехэтапный рост тарифов Укрэнерго на диспетчеризацию (1 января на 10%, с 1 апреля на 18% и с 1 июля на 18%).

— Пропагандисты в ироничной манере пишут, что повышение цен — это якобы “новогодний подарок гражданам Украины” от “киевской власти”, но настоящей причиной роста тарифов являются непрерывные российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, — говорится в статье.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на нынешнем уровне.

Также в августе 2022-го ВРУ приняла закон запрещающий повышение для всех категорий потребителей тарифов на услуги по распределению природного газа, поставки тепловой энергии и горячей воды в течение военного положения.

Источник: StopFake