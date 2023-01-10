РФ распространяет фейк о повышении цен на электроэнергию в Украине
В сети распространяется фейк, который рассказывает о повышении тарифов на электроэнергию для украинцев на 47%.
Информация активно распространяется российскими медиа и в Telegram-каналах оккупантов.
Как якобы подтверждение приводится решение НКРЭКУ об увеличении тарифов на 10%. Но не указывается, что это касается небытовых потребителей.
Также в сообщении говорится, что до июля этого года тарифы должны вырасти на 47%.
Проект StopFake предостерегает, что эта информация неправдива.
Журналисты отмечают, что цены действительно должны повыситься по решению Комиссии от 21 декабря.
Оно предусматривает повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года (с 1 января на 10%, с 1 апреля на 13% и с 1 июля — на 13%), а также трехэтапный рост тарифов Укрэнерго на диспетчеризацию (1 января на 10%, с 1 апреля на 18% и с 1 июля на 18%).
— Пропагандисты в ироничной манере пишут, что повышение цен — это якобы “новогодний подарок гражданам Украины” от “киевской власти”, но настоящей причиной роста тарифов являются непрерывные российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, — говорится в статье.
Цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на нынешнем уровне.
Также в августе 2022-го ВРУ приняла закон запрещающий повышение для всех категорий потребителей тарифов на услуги по распределению природного газа, поставки тепловой энергии и горячей воды в течение военного положения.
Источник: StopFake