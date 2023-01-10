Сначала Киев: энергетики реализуют проект для защиты городов от блэкаутов

Январь, 10 в 20:45

В Украине идет активная работа над тем, чтобы обезопасить Киев и другие крупные города от возможных блэкаутов.

Об этом рассказал руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, есть проект, реализуемый сейчас правительством, городской администрацией и донорами.

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— Идет работа над тем, чтобы сначала Киев, а потом другие крупные города обезопасить от возможных блэкаутов. Это прежде всего отопление и водоканал. Я уверен, что все крупные города Украины должны быть оборудованы такой резервной генерацией, – сказал он.

Харченко уточнил, что речь идет не о новых системах защиты инфраструктуры с воздуха, а о технологических и энергетических решениях.

— Чтобы даже в ситуации, когда, скажем, террористам удалось уничтожить определенную часть высоковольтной сети и невозможно доставить электричество в определенные города, функционировала система резервирования внутри городов. И над ней идет работа.

Кроме того, Харченко объяснил, почему Украина вряд ли сможет выйти из режима плановых отключений электроэнергии раньше апреля текущего года.