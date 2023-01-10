Январь, 10 в 18:52

Суммы в коммунальных платежках украинцев будут меньше за счет запуска программы бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, программа в режиме бета-тестирования стартует 16 января.

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— Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы. С 16 января начинаем программу в режиме бета-тестирования, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины.

— После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины. Каждый сможет подать заявку через Дію, а затем получить пять новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты. Весь процесс будет максимально простым и быстрым, — заверил премьер-министр.

Кроме того, Укрпочта News сообщает, что с собой нужно иметь паспорт, РНОКПП и исправные лампы накаливания.