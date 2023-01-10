Убегала из-за успехов ВСУ. На границе с Польшей задержали поклонницу “русского мира” из Никополя

Январь, 10 в 14:48

На пропускном пункте Краковец задержали 43-летнюю уроженку Никополя, которая пыталась убежать в Польшу. Выяснилось, что с началом полномасштабной войны женщина поддерживала агрессию России против Украины.

Однако, не дождавшись прихода оккупационных властей и осознавая успехи ВСУ на фронте, решила уехать в Польшу.

— Во время проверки ее страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии России. В частности, женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства РФ и военных, которые “освобождают мирное население от нацистов”, — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что правоохранители собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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