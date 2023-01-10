Убегала из-за успехов ВСУ. На границе с Польшей задержали поклонницу “русского мира” из Никополя
На пропускном пункте Краковец задержали 43-летнюю уроженку Никополя, которая пыталась убежать в Польшу. Выяснилось, что с началом полномасштабной войны женщина поддерживала агрессию России против Украины.
Однако, не дождавшись прихода оккупационных властей и осознавая успехи ВСУ на фронте, решила уехать в Польшу.
— Во время проверки ее страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии России. В частности, женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства РФ и военных, которые “освобождают мирное население от нацистов”, — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что правоохранители собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
— Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились оперативными сотрудниками Львовского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, — сообщают в ГПСУ.