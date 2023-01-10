Январь, 10 в 12:30

Уже в январе американские инструкторы начнут расширенные учения украинских защитников в Германии.

Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

— Я не могу сказать, начали ли мы, но могу сказать, что мы начнем в этом месяце. И это касается части коллективных учений, – сказала она.

Заместительница также подчеркнула важность обучения военных новому вооружению, которое предоставили Украине партнеры.

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— Оборудование – это одно. Использование оборудования – это другое. И потому вы видели, что многие наши союзники, кроме нас, шагнули вперед и предложили дополнительные коллективные тренировки по использованию этой техники, — сказала Сингх.

В декабре 2022 года стало известно, что Пентагон расширяет обучение, которое проводят американские военные для украинских воинов. Ожидается, что расширенное обучение позволит американским инструкторам обучать от 600 до 800 военнослужащих Украины ежемесячно.

Источник: Минобороны США