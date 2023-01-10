В США заявили, что имеют план поддержки Украины на 2023 год
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у американцев есть подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасностной, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.
Об этом сообщает Голос Америки.
По его словам, американцы в большинстве своем поддерживают Украину, а политики, как республиканцы, так и демократы, опираются на эту поддержку. Поэтому разговоры о якобы глубоких разногласиях по этому вопросу – неуместны.
Салливан обратил внимание на публикацию в The Washington Post Кондолизы Райз, известной представительницы Республиканской партии, и бывшего министра обороны Соединенных Штатов Роберта М. Гейтса. В статье политики призвали немедленно увеличить поддержку Украины.
— Она появилась, я думаю, в течение 24 часов после того, как США объявили о самом большом, самом масштабном, влиятельном пакете военной помощи Украине более чем на 3 миллиарда долларов, — сказал он.
Советник по нацбезопасности напомнил, что Конгресс США принял и президент США Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год, включающий почти 45 миллиардов долларов помощи для Украины.
– Мы начинаем их выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги уменьшали или забирали. Таким образом, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину (как необходимую ей безопасностную помощь, так и экономическую, гуманитарную и энергетическую) является подтвержденной и непоколебимой на протяжении всего 2023 года, — подчеркнул он.