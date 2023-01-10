В США заявили, что имеют план поддержки Украины на 2023 год

Январь, 10 в 10:31

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у американцев есть подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасностной, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, американцы в большинстве своем поддерживают Украину, а политики, как республиканцы, так и демократы, опираются на эту поддержку. Поэтому разговоры о якобы глубоких разногласиях по этому вопросу – неуместны.

Сейчас смотрят

Салливан обратил внимание на публикацию в The Washington Post Кондолизы Райз, известной представительницы Республиканской партии, и бывшего министра обороны Соединенных Штатов Роберта М. Гейтса. В статье политики призвали немедленно увеличить поддержку Украины.

— Она появилась, я думаю, в течение 24 часов после того, как США объявили о самом большом, самом масштабном, влиятельном пакете военной помощи Украине более чем на 3 миллиарда долларов, — сказал он.

Советник по нацбезопасности напомнил, что Конгресс США принял и президент США Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год, включающий почти 45 миллиардов долларов помощи для Украины.