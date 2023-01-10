Январь, 10 в 0:05

Украинка Марта Чумало, являющаяся психологом и феминисткой, стала лауреаткой шведской премии имени Улофа Пальме в области прав человека за 2023 год за защиту прав и свобод женщин. Церемония награждения состоится 1 февраля в Стокгольме.

Справка. Премия Улофа Пальме – это ежегодная премия в размере $100 тыс., которую присуждает Мемориальный фонд Улофа Пальме.

Чумало была удостоена премии за то, что она была одной из основательниц неправительственной организации Взглядов женщин, которая продвигает права женщин и борется с насилием в отношении женщин.

— С 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Марта Чумало активно занимается повышением осведомленности о последствиях войны и удовлетворении потребностей ее жертв, — говорится в сообщении фонда.

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Как сообщает Мемориальный фонд Улофа Пальме, награду также получили Наргес Мохаммади из Ирана и Эрен Кескин из Турции.

Отмечается, что журналистка и правозащитница Мохаммади “была центральной фигурой в борьбе за права женщин и свободу слова в Иране”. Женщина была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в “пропагандистской деятельности против государства”.

Правозащитница юрист Эрен Кескин получила награду за то, что десятилетиями защищала тех, кто подвергается дискриминации в ее стране, в частности “этнических меньшинств, ЛГБТ и беженцев”.

Фото: Marta Chumalо