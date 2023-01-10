Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, 4 танка и вражеский корабль

Бедрак Виктория, редактор ленты
зсу
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 112 470 своих военных, из них 710 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24 февраля по 10 января:

Сейчас смотрят
  • танков ‒ 3084 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2073 (+4) ед,
  • РСЗО – 434 ед,
  • средств ПВО ‒ 217 ед,
  • самолетов – 285 ед,
  • вертолетов – 275 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4),
  • крылатых ракет — 723,
  • кораблей / катеров ‒ 17 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4817 (+8) ед,
  • специальная техника – 183.

Отмечено, что больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения.

Читайте
Карта боевых действий на 10.01.2023 – ситуация на фронте

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка