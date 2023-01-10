ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, 4 танка и вражеский корабль

Январь, 10 в 8:37

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 112 470 своих военных, из них 710 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24 февраля по 10 января:

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танков ‒ 3084 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2073 (+4) ед,

РСЗО – 434 ед,

средств ПВО ‒ 217 ед,

самолетов – 285 ед,

вертолетов – 275 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4),

крылатых ракет — 723,

кораблей / катеров ‒ 17 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4817 (+8) ед,

специальная техника – 183.

Отмечено, что больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения.