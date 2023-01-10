ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, 4 танка и вражеский корабль
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 112 470 своих военных, из них 710 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери РФ с 24 февраля по 10 января:
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- танков ‒ 3084 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2073 (+4) ед,
- РСЗО – 434 ед,
- средств ПВО ‒ 217 ед,
- самолетов – 285 ед,
- вертолетов – 275 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4),
- крылатых ракет — 723,
- кораблей / катеров ‒ 17 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4817 (+8) ед,
- специальная техника – 183.
Отмечено, что больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения.