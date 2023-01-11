Январь, 11 в 12:19

Телеведущий и волонтер Сергей Притула обнародовал отчет о расходах средств, которые удалось собрать в рамках сбора На месть.

Так, вместе с общественным активистом Сергеем Стерненко он приобрел 142 дрона для ВСУ, общая стоимость которых составляет 351 434 900 грн.

Остаток 565 100 грн волонтеры передали на приобретение очередного комплекса БПЛА Валькирия, который поможет украинским артиллеристам уничтожать врага.

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Притула поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, а также отметил, что продолжит работать над обеспечением потребностей украинской армии.

– Как мы и обещали, хлопка будет много! И будет он на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там где хлопком и не пахло… раньше! – отметил волонтер.

Отметим, что сбор На месть был объявлен 10 октября после массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине. Тогда Притуле и Стерненко удалось собрать 352 млн. грн.