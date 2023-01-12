Январь, 11 в 22:51

Российские захватчики намерены и уже реализуют массовую депортацию украинцев с временно оккупированных районов Украины.

Принудительно переселять украинцев в Кремле намерены по всем регионам России, заявила в эфире национального телемарафона вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она прокомментировала данные о финансировании Россией переселения 100 тыс. жителей из оккупированных районов Херсонской области.

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— У нас есть разведданные, которые подтверждают, что Россия действительно пытается совершить очередной акт геноцида – я не буду сейчас даже депортацией это называть, потому что насильственный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что, конечно из ждет наказание, — заявила вице-премьер.

По ее словам, российские захватчики торопятся, поскольку знают, что территории Украины будут деоккупированы.

— Это говорит о том, что они не верят, что смогут удержать Херсонскую область и пытаются хотя бы людей принудительно вывезти и таким образом лишить их родной земли и родного государства, — добавила она.

По данным Верещук, принудительную депортацию украинцев оккупанты совершают “в почти все регионы” России.

— У нас есть информация, что в 57 регионах России на сегодня расселены наши украинцы. Это и Дальний Восток, и Сибирь – мы находим украинцев во всех уголках России… Мы тщательно фиксируем эти факты и это будет основой спецтрибунала и основой обвинений против России и их должностных лиц, — добавила она.

Вице-премьер добавила, что жители захваченных Россией районов самостоятельно пытаются перебраться на подконтрольную Киеву территорию, но военные ВС РФ препятствуют этому. Как пример этому Верещук указала на заблокированную работу пункта пропуска в Васильевке.

Из-за этого украинцам, которые решили самостоятельно покинуть оккупированные районы, приходится самостоятельно выезжать через Крым в Россию, а оттуда возвращаться на подконтрольные Украине территории через третьи страны.

При этом глава Минреинтеграции не смогла назвать количество выезжающих из оккупированных территорий украинцев, так как есть сложности со статистикой, которая велась, когда пункты пропуска еще работали.