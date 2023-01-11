Январь, 11 в 14:58

Попытки России захватить Бахмут изнурительны для ее военных, в то же время это может стать стимулом для нового контрнаступления ВСУ, как это было летом в Северодонецке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в одном из оборонных ведомств на Западе.

По его мнению, риск для России заключается в том, что в Бахмуте она может получить лишь незначительный тактический успех ценой огромных человеческих потерь.

— Подобная ошибка летом привела к тому, что российские силы были истощены, что открыло двери Украине для успешных контрнаступлений осенью, — отмечает он.

Речь идет об аналогичной ошибке россиян с Северодонецком, что открыло возможности для ВСУ на Харьковском направлении.

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