Из-за шторма Россия вывела в Черное море только один ракетоноситель — Гуменюк

Январь, 11 в 12:03

Россия вывела в Черное море только один ракетоноситель. Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что море на нашей стороне, поскольку шторм усиливается.

– Море, бесспорно, на нашей стороне. Наблюдается шторм, и он усиливается. Однако это также сильно усугубляет минную опасность. Хочу напомнить гражданским, которые могут встретить морскую мину на побережье, ни в коем случае не приближаться к таким взрывоопасным предметам, — сказала Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

По словам Гуменюк, российские войска продолжают использовать БПЛА для разведывательных целей.

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– Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования. В Черном море на дежурстве находится только один ракетоноситель. Это говорит о том, что они продолжают мониторить надводную обстановку, используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких БПЛА был сбит нашей ПВО при попытке направить его в сторону Очакова, – добавила она.