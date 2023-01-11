Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Из-за шторма Россия вывела в Черное море только один ракетоноситель — Гуменюк

Валентина Чорна, редактор ленты
Чорне море, Одеса
Фото: Depositphotos

Россия вывела в Черное море только один ракетоноситель. Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что море на нашей стороне, поскольку шторм усиливается.

– Море, бесспорно, на нашей стороне. Наблюдается шторм, и он усиливается. Однако это также сильно усугубляет минную опасность. Хочу напомнить гражданским, которые могут встретить морскую мину на побережье, ни в коем случае не приближаться к таким взрывоопасным предметам, — сказала Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

По словам Гуменюк, российские войска продолжают использовать БПЛА для разведывательных целей.

Сейчас смотрят

– Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования. В Черном море на дежурстве находится только один ракетоноситель. Это говорит о том, что они продолжают мониторить надводную обстановку, используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких БПЛА был сбит нашей ПВО при попытке направить его в сторону Очакова, – добавила она.

Читайте
Россия может обстрелять Украину ракетами и дронами 12-15 января — Арестович

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка