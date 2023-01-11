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Факты / Україна

Чем длиннее война, тем больше расходы: Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность в поставках оружия

Валентина Чорна, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Германия должна перестать бояться эскалации со стороны России, поскольку она не зависит от типа и количества поставленного в Украину вооружения.

Об этом в интервью Tagesschau заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что война не коснется Германии, если Берлин предоставит Украине поддержку для победы над Россией.

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В то же время, чем дольше длится война, тем больше будут расходы. Все должны быть заинтересованы в победе ВСУ.

– Когда мы впервые попросили о каком-то оружии, нам сказали: мы не можем этого сделать, потому что это приведет к эскалации. Потом мы получили оружие и попросили самоходные гаубицы. И снова последовал спор с эскалацией. И ничего не произошло. Россия идет на эскалацию вне зависимости от типа и количества поставленного в Украину вооружения, – пояснил министр.

Кулеба уверен, что в конце концов Германия предоставит Украине все необходимое вооружение, в том числе боевые танки Leopard.

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