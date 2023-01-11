Январь, 11 в 12:27

Сотрудники Службы безопасности проводят контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечено, что при непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

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проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.

Цель мероприятий — усилить контрдиверсионную защиту важных государственных объектов и повысить безопасность лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

– Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей, – говорится в сообщении.