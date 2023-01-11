Январь, 11 в 13:38

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что Запад не должен больше позволять России безнаказанно стрелять по Украине из глубокого тыла.

– Ограничение Запада по предоставлению оружия большей дальности, чем GMLRS, фактически дает России такую возможность, – сказал Ходжес в интервью РБК-Украина.

Он добавил, что Россия пытается растянуть эту войну в надежде на то, что Запад потеряет волю продолжать поддержку Украины. Для этого агрессоры используют обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

– Я больше не думаю над тем, могут ли у россиян закончиться ракеты. Кажется, их остается немало… И, кажется, еще есть сотни дронов, которые поставил Иран. Так что ключевые задачи: №1 – делать все возможное для защиты населения, №2 – продолжать совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону, №3 – идти к источникам, то есть наносить удары по местам, из которых запускаются эти ракеты и дроны, – отметил генерал-лейтенант США в отставке, имея в виду российские тылы.

Он уточнил, что иранские дроны – не адекватная компенсация израсходованных россиянами ракет, поскольку их легче сбить и они не несут такую же боевую часть и полезную нагрузку. Единственной проблемой, по словам Ходжеса, остается их количество.