Январь, 11 в 18:38

Российские оккупанты боятся попасть под Херсон, поэтому ждут возможности поехать в РФ, чтобы убежать.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки.

— Там, вроде бы, нас в Россию вывозят на переформирование, а потом под Херсон, говорят. Если в Россию все получится, то я, бл*дь, больше не поеду уже, попробую петлянуть, да там в Печенгу (Мурманская область РФ, — Ред.) съ*баться, — сказал он.

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По словам оккупанта, его 200-я бригада “самая конченая”, потому что солдат отказываются увольнять по истечении срока контракта.

Он просит собеседницу позвонить в военкомат и узнать, почему из других бригат солдат отпускают домой после трех месяцев.

– Пусть поднимают, решают вопросы. Потому что хотят под Херсон закидывать, а там вообще, говорят, полная попа, – сказал оккупант.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГУР