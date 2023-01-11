Январь, 11 в 1:26

В Соледаре и Бахмуте идут танковые бои, а россияне перекинули дополнительные силы ВДВ для штурма украинских позиций.

Об этом в своем блоге в Medium написал Том Купер, австралийский военный аналитик, специализирующийся на истории боевой авиации.

Факты ICTV приводят перевод собранных сведений о боях на Донбассе, в частности в Соледаре и Бахмуте.

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Эксперт отмечает, что в последние дни в Соледаре и Бахмуте не только морозно (от -10°C до -20°C), но и в районе Соледара 4-5 января выпал снег. Таким образом, все фотографии и видео, на которых изображена, скажем, “грязь”, наверняка были сделаны до этой даты, указывает он.

В целом, пишет Купер, артиллерийские дуэли идут почти по всей линии фронта, от Купянска на севере до (по крайней мере) Угледара на юге. В остальном, крупных боевых действий нет, считает Том Купер. По крайней мере, за одним большим исключением: “в Соледаре идут ожесточенные, яростные и кровопролитные бои”, пишет он.

— Два дня назад 3-я штурмовая бригада (плюс 46-я ОДШБ) ВСУ контратаковала и отвоевала главный комплекс соляных шахт, нанеся россиянам огромные потери — а затем продолжила движение на Бахмутское. Судя по (неофициальным) украинским заявлениям о том, что русские захватили Бахмутское, похоже, эта вторая часть контратаки закончилась не очень хорошо, пишет эксперт.

Он отмечает, что по состоянию на утро 9 января, самые ожесточенные бои велись в районе местной мэрии.

Также сообщается о тяжелых боях в Подгородного (именно там находится ЧВК Вагнера). Сообщается, что вчера украинцы были вынуждены отступить из этого села. По другим сообщениям, ВСУ вернулись в него вечером 8 января.

Между тем, по данным RUMINT, самой большой проблемой ВСУ на этом участке является массовое применение автоматических гранатометов АГС-17 многочисленными российскими подразделениями.

Том Купер отмечает, что об ожесточенности боев за Соледар можно судить по нескольким известным или, по крайней мере, известным по слухам фактам:

a) Для начала — после почти месячного перерыва — обе стороны перебросили в этот район танки. б) Генштаб ВСУ сообщает о 500 с лишним убитых россиянах, трех вертолетах и 11 танках, уничтоженных только 8 января. Несомненно, их цифры потерь россиян могут быть преувеличены, и я пока не нашел четких доказательств того, что россияне потеряли вчера хотя бы один вертолет, но: судя по видео о тяжелых потерях между российскими подразделениями, я сомневаюсь, что украинцы преувеличивают в этом отношении. в) Как обычно, если украинцы заявляют о большом количестве сбитых вертолетов ВКС РФ в один день и на узком участке фронта, то это означает, что ВКС РФ очень активны на этом участке — а ВКС активны на каком-то участке только тогда, когда там идут очень интенсивные бои и ситуация действительно критическая для российских сухопутных войск. г) В российских социальных сетях можно найти заявления о том, что с 30 декабря по 7 января они нанесли 500 “потерь” (убитыми и ранеными) всем четырем батальонам 46-й ОДШБ в Соледаре, а также вывели из строя несколько Т-64 из 4-й и 17-й танковых бригад, плюс несколько Т-72 из 61-й мехбригады (бывшая 61-я пехотно-егерская бригада). д) последние несколько дней русские атакуют Соледар подразделениями ВДВ и спецназа, очевидно, при поддержке 20-й гвардейской механизированной дивизии (и далее: всей дивизии, а не “только нескольких БТГ”) и одной из своих независимых артиллерийских бригад, оснащенных реактивными системами залпового огня ТОС-1. Т.е. не “силами ЧВК Вагнера”. А именно: части ВДВ и Спецназа, разбитые в начале войны, а затем “восстановленные” с помощью мобилизованных, резервистов, служивших в ВДВ 5-10 (или более) лет назад. А 20-я гвардейская механизированная — одна из самых хорошо оснащенных частей ВС РФ.

Эксперт пишет, что с другой стороны, 46-я ОДШБ появилась в результате интеграции паравоенных подразделений, изначально созданных партией Свобода и Правым сектором, а 3-я штурмовая — это бывший полк Азов Национальной гвардии (разумеется, после потери одного из батальонов в Мариуполе, он был реорганизован и расширен).

— Назвать эту “комбинацию” “заклятыми врагами” — было бы преуменьшением. Скорее “ультранационалисты” с обеих сторон, да еще и “с большим количеством остатков задолженности за последние восемь лет…”, — резюмирует он.

Ранее украинские бойцы из 46-й ОДШБ опровергли окружение вагнеровцами в Соледаре.

При этом советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Соледар пока не находится в окружении. По его словам, город сейчас “полузахвачен”, а ВСУ удерживают запад и север города. В то же время он добавил, что дорога, которая ведет к Соледару с юга, находится под огневым контролем оккупантов.

Перед этим заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники сдерживают атаки РФ под Соледаром, в то же время подступы к ВСУ уже усеяны телами погибших оккупантов. Впрочем, все еще продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара.