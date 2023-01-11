Январь, 11 в 12:08

Недавно боевой робот Barkan научился стрелять мини-ракетами Mete. Его тестированием и производством занимается турецкая компания Havelsan.

Работа планируется принять на вооружение летом 2023, однако пока он проходит испытания в полевых условиях. Характеристики боевых роботов BARKAN – читайте в материале.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко утверждает, что BARKAN – это универсальная платформа, которая используется как гусеничный дрон. Она может размещать на себе те или иные приборы или вооружения, чтобы незаметно находиться у позиций врага и вести разведывательную деятельность или наносить удары теми или иными средствами поражения.

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Она может использовать, например, пулемет калибра 7,62 мм или ракетное оружие небольшого калибра. Это в первую очередь ракеты калибра 40 мм, которые она может запускать на расстояние до 1 км.

BARKAN – достаточно серьезное и мощное оружие для уничтожения живой силы или отдельных объектов. И это с учетом того, что на сегодняшний день Турция имеет на вооружении высокоточные ракеты, точность попадания которых составляет отклонение максимум до 1 м.

Как для 40-миллиметровой ракеты – она достаточно мощная и высокоточная. Именно ракетное и стрелковое оружие может быть размещено на BARKAN. И, соответственно, все это без угрозы для личного состава того или иного подразделения.

То есть, это достаточно эффективная платформа именно для того, чтобы наносить удары по позициям врага, не заходя в зону поражения. Некий автономный дрон по уничтожению вражеских военных. По словам эксперта, говорить о передаче боевых роботов BARKAN Украине пока рано.

Характеристики дрона Barkan

скорость – до 12 км/ч;

автономность – до 8 часов;

вес – 500 кг;

опорные катки – 4 шт;

пушечная платформа SARP-L;

баллистический вычислитель;

электрооптическая станция;

тепловизор;

Устройство справляется не только со стрельбой по целям, но может пригодиться для обезвреживания бомб, обеспечения химической, биологической, радиологической защиты, доставки грузов, буксировки, разведки, картографирования и спасения.