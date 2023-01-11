Январь, 11 в 11:58

Турция начала отправлять Украине кассетные бомбы американской разработки в конце 2022 года после месяцев просьб Киева к администрации Байдена о предоставлении боеприпасов.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на нынешних и бывших американских и европейских чиновников, знакомых с этим решением. Издание отмечает что Киев получил мощное, но противоречивое оружие для уничтожения российских танков и солдат на поле боя.

В сообщении говорится, союзник по НАТО начал отправлять первые партии так называемых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) в ноябре 2022 года. Они были изготовлены во времена холодной войны по соглашению о совместном производстве с США. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб. Соединенным Штатам запрещено экспортировать DPICM согласно американскому законодательству из-за высокого процента неудач.

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— Это просто показывает, что даже если Турция в некоторых вопросах сближается с Россией, она стала действительно важной поддержкой для Украины в военном плане, — рассказал один из собеседников издания.

Ни посольство Турции в Вашингтоне, ни Министерство обороны Украины не ответили на запрос Foreign Policy и не комментировали это.

Как отмечает издание, этот шаг все еще является своеобразным разворотом для Турции после того, как она пообещала международному сообществу по разоружению, что не будет использовать кассетные боеприпасы.

— Турция действительно разделяет гуманитарные соображения, которыми руководствуются усилия по ограничению неизбирательного применения оружия, в том числе кассетных боеприпасов, — написал в письме к конвенции посол Турции в ООН в Женеве Садик Арслан.

Люди, которые выступали за то, чтобы Соединенные Штаты прислали DPICM, настаивали на том, что это был бы самый эффективный способ искоренить на открытой местности Донбасса российские траншейные линии, которые не укреплены и не прикрыты.

По их мнению, потребность в этом усиливается тем, что американские запасы осколочно-фугасных артиллерийских боеприпасов уже исчерпываются.

Фото: Wikimedia|Jacke Hammond

Источник: Foreign Policy