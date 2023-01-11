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Факты / Україна

В Финляндии назвали условие передачи Украине танков Leopard

Валентина Чорна, редактор ленты
Фінляндія
Фото: Depositphotos

Финляндия рассмотрит возможность передачи Украине боевых танков Leopard 2, если несколько стран решатся это сделать.

Как пишет издание Yle со ссылкой на источники, у Финляндии есть в эксплуатации танки Leopard 2, однако власти страны еще не принимали решения относительно их передачи.

Политическое руководство Финляндии ожидает решения от Германии и других крупных стран.

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Отмечается, что в Финляндии сегодня есть около 200 танков Leopard 2.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине танки Leopard 2 только при координации с другими союзниками.

По его словам, западные союзники якобы потратили “много времени на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу”.

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