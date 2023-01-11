В Соледаре продолжаются тяжелые бои, оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ — Минобороны

Январь, 11 в 15:05

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, россияне безуспешно пытаются полностью захватить город.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха, — написала она.

Ранее в ВСУ сообщили, что Соледар не находится под контролем войск РФ, заявления россиян о захвате города не соответствуют действительности.

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Источник: Анна Маляр