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Факты / Україна

В Соледаре продолжаются тяжелые бои, оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ — Минобороны

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, россияне безуспешно пытаются полностью захватить город.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха, — написала она.

Ранее в ВСУ сообщили, что Соледар не находится под контролем войск РФ, заявления россиян о захвате города не соответствуют действительности.

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Источник: Анна Маляр

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