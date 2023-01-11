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Факты / Україна

В ВСУ опровергли заявления РФ о “контроле” Соледара

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Соледар не находится под контролем войск РФ, заявления российских оккупантов о захвате города не соответствуют действительности.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет Суспільне.

– Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите, – сказал он.

Ранее пресс-служба руководителя ЧВК Вагнера Пригожина опубликовала фото якобы с соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль оккупантами.

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Как сообщал CNN украинский военный, который защищает Соледар Донецкой области, в городе очень сложная ситуация. Позиции постоянно занимаются и перезанимаются, никто не может точно сказать, кто что контролирует.

Источник: Суспільне
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