В ВСУ опровергли заявления РФ о “контроле” Соледара

Январь, 11 в 10:38

Соледар не находится под контролем войск РФ, заявления российских оккупантов о захвате города не соответствуют действительности.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет Суспільне.

– Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите, – сказал он.

Ранее пресс-служба руководителя ЧВК Вагнера Пригожина опубликовала фото якобы с соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль оккупантами.

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Как сообщал CNN украинский военный, который защищает Соледар Донецкой области, в городе очень сложная ситуация. Позиции постоянно занимаются и перезанимаются, никто не может точно сказать, кто что контролирует.