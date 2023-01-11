Украина открыла дверь, в которую смогут проехать западные танки для ВСУ – Кулеба

Январь, 11 в 21:05

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние дни Украина стала ближе к получению западных танков, ведь открылась дверь, в которую они могут проехать.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном у министра в Instagram.

– Мы за последние два дня не просто стали на шаг ближе к предоставлению западных танков. Мы уже открыли дверь, в которую они смогут проехать. Но некоторую серьезную работу еще предстоит сделать перед тем, как все будет в новостях, – сообщил Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность поставить Украине свои танки Challenger 2.

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Польша и Франция пытались убедить Германию разблокировать поставки современных боевых танков Leopard 2 в Украину.

Кроме того, ряд стран в последнее время сообщал о передаче ВСУ своей бронированной техники.