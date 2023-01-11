Январь, 11 в 12:28

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, начиная с 10 января, не сообщает в своих ежедневных отчетах о ситуации в Беларуси и на Севере вдоль границы с РБ.

Тот факт, что Генштаб ВСУ впервые не добавил в свой отчет уже привычные сообщения о том, что в “Беларуси и на Севере Украины не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага”, не остался без внимания специалистов Института изучения войны (ISW).

Экспертов заинтересовало, о чем может свидетельствовать отклонение от уже сложившейся схемы сообщений Генштаба.

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В конце концов в ISW выдвинули две версии, почему Генштаб ВСУ изменил свои ежедневные отчеты.

Американские эксперты считают, что либо украинские военные увидели, что российские силы формируют ударные группы на Севере Украины, либо ситуация у границ могла не измениться, поэтому в Генштабе ВСУ ее не включили в ежедневную сводку.

В Институте изучения войны отмечают, что продолжат мониторить сообщения от Генерального штаба, чтобы выяснить истинную причину отклонения от привычной схемы информирования о событиях в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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